40-åring fengslet i fire uker etter drap i Florø

– Han nekter straffskyld etter siktelsen. Klienten min er svært påvirket av den alvorlige siktelsen han står overfor, og han har det vanskelig, sier 40-åringens forsvarer, advokat Ivar Blikra, til NRK.

Mannen var først vitne i saken. Etter å ha blitt avhørt, ble han siktet for drap eller medvirkning til drap.

Politiet ba også om brev- og besøksforbud med full isolasjon de to første ukene samt at saken gikk for lukkede dører, skriver Bergens Tidende.

Mannen ble pågrepet onsdag kveld, litt over et døgn etter at en 22 år gammel mann ble pågrepet og siktet for drap. Begge er fra Florø og norske statsborgere.

– Avdøde og de to siktede kjenner alle hverandre, sier påtaleansvarlig i saken, politiadvokat Inger-Lise Høyland i Vest politidistrikt.

De to er siktet etter at en 40 år gammel mann døde i sin bolig i Florø tirsdag ettermiddag.

22-åringen har forklart at han slo til mannen, men at han hadde følt seg truet på livet. De to skal ha havnet i en krangel der det angivelig var et redskap involvert. Også 22-åringen nekter straffskyld.

