Flytrafikken på Vestlandet går tilnærmet som normalt

innenriks

– Nå kjører vi på med 80 prosent av den kapasiteten vi har. Vi tar trafikken greit unna, men det kan være noen forsinkelser i ettermiddagsrushet, sier fungerende lufthavnsdirektør Øystein Skaar ved Bergen lufthavn Flesland, til NTB.

– Vi kommer til å være på 80 prosent så lenge ingen andre forutsetninger endrer seg. I tillegg er det strålende vær, og det er meldt fint framover, så det er ingen stopper, forteller Skaar.

Han ønsker ikke å kommentere årsaken til forsinkelsene i morgentimene fredag før han har fått et mer helhetlig bilde av situasjonen.

For fredag morgen var det i en periode full stans i flytrafikken på Vestlandet. «På grunn av tekniske utfordringer med radaren over deler av Vestlandet er det for tiden forsinkelser i all trafikk til og fra Bergen lufthavn og Stavanger lufthavn», skrev Avinor på sine hjemmesider på morgenen.

– Passasjerer bes ta kontakt med sitt flyselskap, da det fortsatt kan oppstå ytterligere forsinkelser utover dagen på enkelte avganger, skrev Avinor på Twitter rundt 11.