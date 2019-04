Kvinne omkom og to menn skadd etter frontkollisjon i Skedsmo

innenriks

Bilen med ekteparet i 50- og 60-årene kolliderte med en annen personbil ved Leirsund på fylkesvei 382 i Skedsmo i Akershus. Føreren av den andre personbilen, en mann i 20-årene, har i løpet av natta fått endret status fra alvorlig til lettere skadd, opplyser Øst politidistrikt fredag morgen.

Politiet meldte på Twitter klokka 22.16 torsdag kveld om frontkollisjonen. En halv time senere bekreftet politiet at en person var omkommet. De to andre ble transportert til Ullevål sykehus i Oslo for behandling.

Lange undersøkelser

Politiet holdt på hele natta med undersøkelser.

– De tekniske undersøkelser på åstedet er akkurat avsluttet. Det gjenstår flere undersøkelser på involverte kjøretøy. Det er for tidlig å ha noen formening om årsaken til ulykken annet enn at ett av kjøretøyene har kommet over i motgående kjøreretning, opplyser politiet fredag morgen.

Da hadde Vegtrafikksentralen Sør akkurat meldt at fylkesvei 382 var åpnet igjen for trafikk.

Snakket med vitner

I løpet av natta opplyste operasjonsleder Terje Marstad i Øst politidistrikt til NTB at det ikke var noen som så ulykken, men at de likevel har vitner.

– Vi avhører personer som kom til stedet umiddelbart etterpå. De har status som vitner i saken, sier Marstad.

Politiet meldte først at en person var bevisstløs og fastklemt. Da nødetater og luftambulanse kom til ulykkesstedet fant de alle tre involverte fastklemt.

Pårørende er varslet om ulykken.

