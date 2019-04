Aps landsmøte sier nei til å undertegne FNs atomvåpenforbud

innenriks

Dermed tapte AUF en av sine hjertesaker på landsmøtet. Ungdomspartiet ville at partiet skulle si ja til at Norge signerer FN-traktaten nå og delta i møtene mellom statene som er part til traktaten.

Men flertallet gikk heller inn for forslaget fra flertallet i redaksjonskomiteen. Her hylles forbudstraktaten som et godt initiativ som bidrar til å øke stigmaet rundt atomvåpen, men videre heter det:

«I dagens sikkerhetspolitiske situasjon er det politisk umulig for NATO-land som Norge å undertegne uten å redusere vår mulighet for innflytelse og beskyttelse. Det bør være et mål for Norge og andre NATO-land å underskrive atomvåpenforbudet. Norge bør invitere likesinnede land i og utenfor NATO til å samarbeide om nedrusting.»

(©NTB)