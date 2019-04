Frp raser mot Aps avgjørelse om å legge bort oljekompromisset

innenriks

Etter press fra AUF vedtok Arbeiderpartiet på sitt landsmøte lørdag å ikke gå inn for konsekvensutredning av oljeområdene i Lofoten, Vesterålen og Senja. Vedtaket innebærer imidlertid ikke varig vern.

11 av 15 fylkeslag var på forhånd for å legge bort kompromisset. I etterkant av avgjørelsen har Rogaland Ap varslet at de vil ta ut dissens.

Frp-leder Siv Jensen mener avgjørelsen fører til uforutsigbarhet for oljenæringen, og at Aps avgjørelse er et svik mot arbeiderne og fagbevegelsen.

– Dette er et historisk brudd med industrilinjen i fagbevegelsen. Arbeiderpartiet svikter arbeiderne, sier hun.

– Det er et linjeskift fra Ap som har gått fra å være garantisten for forutsigbarhet i oljepolitikken til å snu midt i en valgperiode. Hva betyr et partiprogram når det endres totalt på neste landsmøte? Det er et svik mot de 170.000 som jobber i næringen og de 800.000 som stemte på Ap i tro om at de ville konsekvensutrede, tordner Jensen.

Stortingsrepresentant Roy Steffensen er redd for at avgjørelsen skal gi miljøbevegelsen «betydelig momentum» i det han sier er deres kamp for å legge ned oljeindustrien.

– Han gir miljøbevegelsen betydelig momentum i deres kamp for å legge ned oljeindustrien. De vil ikke hvile på laurbærene nå som de har klart å få landets største parti til å snu. Kampen mot oljenæringen vil bare få forsterket styrke, og det er Støre som lar det skje.

