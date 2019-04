innenriks

– Det pågår hjerte- og lungeredning av en person etter en alvorlig sykkelulykke i Holmenkollen, opplyser operasjonsleder Vidar Pedersen i Oslo politidistrikt til VG.

AMK fikk melding om et sammenstøt mellom to syklister, og at én person var bevisstløs.

Politiet opplyser at det trolig dreier seg om en singelulykke. Personer på stedet holdt på med å hjelpe den skadde da nødetatene ankom.

Han puster nå selv og kjøres til sykehus i ambulanse, melder politiet i 13-tiden.

