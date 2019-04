Reketråleren Arctic Swan har forlatt Murmansk

innenriks

Det bekrefter administrerende direktør Audun Maråk i interesseorganisasjonen Fiskebåt til NRK.

Båten fikk seile fra Murmansk klokka 1 natt til lørdag. Maråk opplyser at det ikke ble avdekket noen lovbrudd.

Interesseorganisasjonen Fiskebåt har tidligere opplyst at ​​tråleren ble beordret til Murmansk for kontroll natt til onsdag 27. mars i forbindelse med utseiling av russisk sone i Barentshavet. Da skal fartøyet bare ha fisket i noen få dager.

Tidligere denne uka meldte The Barents Observer at det russiske sikkerhetspolitiet FSB mente at Arctic Swan hadde drevet med ulovlig fiske i russisk farvann.

– Fartøyet hadde lov til å fiske i russisk farvann, sa Maråk onsdag på vegne av Remøy Rederi.

Han mente det heller kunne være snakk om formalfeil.

– Jeg vil understreke at eventuelle brudd er mer av administrativ art enn lovbrudd, sa han.

Skipet drev fiske ved Ajonovskijøyene, nær Fiskerhalvøya, da det ble stoppet. Området ligger nær et område ved den russiske grensen som regelmessig blir brukt til militær aktivitet.

