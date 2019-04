VG: Ap vil gå inn for gratis skolemat

innenriks

Forslaget vil koste 1,6 milliarder årlig går det fram av Aps alternative statsbudsjett for 2019, der Ap foreslo gratis skolemat for alle elever i grunnskolen, med 6 kroner dagen i egenbetaling.

Uten egenbetaling vil ett enkelt måltid daglig koste over 2,3 milliarder kroner årlig.

Aps sentralstyre peker i sin merknad til forslagene på at partiet har programfestet at det ønsker «ett enkelt daglig måltid i skolen».

Ifølge Finansdepartementet vil et varmt skolemåltid daglig koste ytterligere 4,4 milliarder kroner årlig i råvarekostnader. Samtidig vil servering av et varmt måltid innebære en betydelig kostnad til ombygging og utstyr, blant annet til kjøkkenfasiliteter.

Diskusjonen om skolemat er en gjenganger i norsk politikk.

Nylig foreslo flertallet i et Høyre-utvalg at «kommunene og fylkeskommunene bør tilby enkel og sunn skolelunsj fra barneskole til videregående opplæring mot selvkost, skjermet for lavinntektsfamilier»

