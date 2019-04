Politiet pågrep pistolmann etter ran på Hegdehaugen i Oslo

innenriks

Politet rykket klokken 10.35 søndag ut etter en melding om at en kiosk var ranet i Hegdehaugsveien, like bak Slottet. Like etter ble det meldt om skyting.

– En mann truet betjeningen på 7-Eleven med en pistol og tok med seg penger. Ingen kom til skade i ranet, forteller operasjonsleder Vidar Pedersen i Oslo politidistrikt til NTB.

Kort etter fikk politiet melding om at beboere i Grønnegata ble vitner til at en mann løsnet ett skudd med en pistol.

– Vi setter hendelsene i sammenheng. Beskrivelsene samsvarer, sier operasjonslederen.

Mannen ble pågrepet ved 11.30-tiden i en bygning ikke langt fra åstedene.

(©NTB)