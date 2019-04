Håkon Haugli ny sjef for Innovasjon Norge

innenriks

Haugli går fra stillingen som administrerende direktør i Abelia, NHOs forening for kunnskaps- og teknologibedrifter. Han tiltrer stillingen 1. august i år.

– Vi har fått en erfaren og allsidig leder med bakgrunn fra næringsliv, politikk og organisasjonsliv. Haugli kjenner Innovasjon Norge godt fra utsiden, sier styreleder Gunnar Bovim Innovasjon Norge.

Selskapet presenterte den påtroppende direktøren under en pressekonferanse i Trondheim mandag kveld.

Tidligere Ap-politiker

Haugli er utdannet jurist fra Universitetet i Oslo. Han har ledet Abelia fra 2014. Tidligere har han hatt lederstillinger i forsikringsselskapet Gjensidige og jobbet i ISCO Group og McKinsey.

Den påtroppende direktøren satt på Stortinget for Arbeiderpartiet i perioden 2009–2013 og var medlem av kommunal- og forvaltningskomiteen og helse- og omsorgskomiteen. Han var også med i Stortingets delegasjoner til Europarådets parlamentariske forsamling og FNs hovedforsamling.

– Dyktig og erfaren

– Den brede erfaringen, også internasjonalt, samt deltakelsen i en rekke råd og utvalg bidrar til at Haugli har svært god samfunns- og næringslivsforståelse og forståelse av rollen, sier Bovim.

– Jeg kjenner Haugli som en dyktig og erfaren pådriver for norsk næringsutvikling. Hans erfaring gjør han godt egnet til å lede selskapet. Jeg ser fram til å samarbeide med han og styret om næringsutvikling i hele landet, sier næringsminister Torbjørn Røe Isaksen (H).

Innovasjon Norge har som formål å øke innovasjon i næringslivet over hele landet, profilere norsk næringsliv og Norge som reisemål. Selskapet har kontorer i alle landets fylker og i 27 land.

Overtar etter Krohn Traaseth

Haugli overtar roret etter Anita Krohn Traaseth, som takket for seg som administrerende direktør i slutten av november i fjor. Hun ble hentet inn som et friskt pust til Innovasjon Norge i 2014, men senere har det blitt stormfullt i kastene rundt henne.

I 2016 fikk hun en skriftlig advarsel fra styret, som kritiserte henne for blant annet mangelfull rolleforståelse, manglende evne til å ta kritikk og problematiske utspill i offentligheten.

I høst ble ansettelsespraksisen i Innovasjon Norge gransket etter at det ble kjent at milliardærarvingen Katharina Andresen fikk et engasjement uten at stillingen var lyst ut. Revisorfirmaet Deloitte konkluderte imidlertid med at ansettelsen av Andresen var i tråd med lover og regler.

