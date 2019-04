Mann slo til billettkontrollør – har forskanset seg

innenriks

Den mistenkte befinner seg i en leilighet i Suhms gate i bydel Frogner.

– Mannen løp fra stedet og har nå barrikadert seg inne i en leilighet, melder Oslo-politiet på Twitter.

Gaten er sperret for trafikk fordi mannen kaster glass og kniver ut på gaten. Politiet opplyser til VG at de fikk melding om mannen kl. 19.30. Han havnet i et basketak med billettkontrolløren på trikken etter å ha nektet å betale for seg.

Mannen bet og slo billettkontrolløren med et krokjern. Han er kjent av politiet fra tidligere.

Klokken 22.30 opplyser operasjonsleder Gjermund Stokkli til NTB at de fremdeles forhandler med mannen.

– Vi forsøker å prate han ut av leiligheten i første omgang. Vi har forhandlet med mannen i en time, og gaten er fremdeles stengt for trafikk, sier operasjonslederen.

