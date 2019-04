Kvinne døde da hun ble påkjørt av lastebil i Lillesand

innenriks

Politiet meldte om ulykken i Havnegata klokken 19.40 på Twitter. Det ble satt i gang livreddende førstehjelp på stedet, men kvinnen ble erklært død etter kort tid.

– Det framstår som om personen har blitt overkjørt og har kommet under kjøretøyet, sier operasjonsleder Linn Andresen i Agder politidistrikt.

Hun opplyste til NTB ved 23-tiden at politiet er i ferd med å avslutte arbeidet på stedet. Ulykkesstedet er undersøkt av både kriminalteknikere og Vegvesenets ulykkesgruppe.

– I tillegg har en del kommunale ressurser vært satt inn, blant annet et kriseteam, som har tatt hånd om berørte personer, familie og andre som har hatt behov for det. Også lastebilsjåføren er tatt hånd om her, forklarer Andresen.

– Vi har beslaglagt sjåførens førerkort og opprettet sak, som vil bli etterforsket av det lokale lensmannskontoret, sier operasjonslederen.

Hun sier det ikke er mistanke om at sjåføren har kjørt i påvirket tilstand.

– Vi har foreløpig ikke oversikt over hendelsesforløpet, så vi kan ikke si nøyaktig hva som har skjedd. Vi har innhentet forklaring fra en del personer, og dette vil bli sammenholdt med de tekniske undersøkelsene, forteller hun og legger til at det for enkelte har vært vanskelig å avgi forklaring.

En luftambulanse ble sendt til ulykkesstedet, og Havnegata ble stengt i forbindelse med ulykken.

