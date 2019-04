Politiet leter etter flere spor i hagen til Anne-Elisabeth Hagen

innenriks

Politifolk med hund skal søke etter gjenstander og eventuelle andre spor i hagen.

– Bakgrunnen for at undersøkelsene gjøres nettopp nå, er blant annet at vi har ventet til snøen har forsvunnet. Det er således planlagte undersøkelser som nå gjennomføres, opplyser politiinspektør Tommy Brøske i Øst politidistrikt i en pressemelding torsdag.

Politiet opplyser at status i saken ellers er uforandret. Politiet antar at Hagen ble bortført fra boligen 31. oktober i fjor. Politiet har ikke fått noen bevis på at hun er i live.

Ingen ny kontakt

Det har heller ikke vært noen ny kontakt med gjerningspersonene etter 11. februar da gjerningspersonene tok i bruk en ny måte å kommunisere på.

– Det er slik at omfattende politietterforskninger ikke kun gir svar, de avdekker også nye spørsmål som må undersøkes. I de fleste store etterforskninger er det behov for å gjøre både nye undersøkelser – og etterundersøkelser på det sentrale åstedet. Det er også tilfellet i denne saken, uttaler politiet.

Politiet oppfordrer også folk som ferdes i området ved Sloraveien, om å være observante på gjenstander som måtte dukke opp nå som snøen er borte.

1.600 tips

Politiet har totalt mottatt omtrent 1.600 tips i saken. Dette dreier seg blant annet om mistenkelige biler, mulige skjulesteder, mulige gjerningspersoner og observasjoner.

Politiinspektør Brøske fortalte i mars at Øst politidistrikt ville be om ekstra midler fra Politidirektoratet til den omfattende etterforskningen.

(©NTB)