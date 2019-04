Kvinne døde etter påkjørsel i Sandefjord

innenriks

En kvinne og en mann i 50-årene ble sendt til Sykehuset i Vestfold etter påkjørselen på en gang- og sykkelvei i Lahelleveien i Sandefjord fredag kveld. Like før midnatt opplyser politiet at kvinnen er død. Mannen er lettere skadd og er lagt inn på Sykehuset Vestfold.

– Han er til behandling, men håper og tror at vi kan få avhørt ham i løpet av natten, sier jourhavende jurist Cecilie Svorstøl i Sørøst politidistrikt til NTB like etter midnatt. Hun sier politiet har funnet bilen de mener kjørte på de to, men de har foreløpig ikke kontroll på føreren.

– Vi er svært sikre på at det er riktig bil, og vi leter nå etter vedkommende som disponerer den. Det er en mann, men jeg kan foreløpig ikke gi noen nærmere opplysninger om ham, forteller Svorstøl. Bilen er ikke meldt stjålet.

Politiet ber også vitner som kan ha sett sjåføren, om å melde seg. Politijuristen sier de har vitneobservasjoner som har pekt ut bilen.

– Vi føler at vi har et ganske godt bilde av det som har skjedd, men må samle alle trådene og sikre at vi har full oversikt.

