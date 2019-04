«Susanne» dømt til ni års fengsel for nettovergrep mot barn

innenriks

– Jeg ble revet med. Det var spennende å tenke på at de trodde jeg var en jente, sa mannen da han forklarte seg i retten, ifølge Bergens Tidende.

Han erkjente i Bergen tingrett at han ved å utgi seg for å være 16 år gamle Susanne gjennom flere år, fikk en rekke mindreårige gutter, samt én jente, til å begå seksuelle handlinger med seg selv og hverandre foran webkamera. Over en periode på fem år deltok han i 154 straffbare nettsamtaler, ifølge dommen.

– Chattene er til dels svært grove, med beskrivelse av smertefulle overgrep, neddoping av barn og oppfordring til andre om å begå overgrep, skriver retten i domspremissene.

I tillegg til straffen på ni års fengsel må 24-åringen betale de fornærmede i saken til sammen over 1 million kroner i oppreisningserstatning. Samlet gjelder dommen 23 straffbare forhold. Saken er en del av det omfattende Dark Room-komplekset.

24-åringen ble pågrepet i Bergen i slutten av juni i fjor da han hadde avtalt å møte en 14 år gammel gutt for å ha seksuell omgang med ham. Men det var en voksen person mannen hadde chattet med, og vedkommende hadde varslet politiet.

– I det hele tatt fremstår tiltalte (...) som en person som kynisk, planmessig og viljefast utnytter unge gutter for sin egen tilfredsstillelse, heter det i dommen.

(©NTB)