Én omkom i trafikkulykke i Bergen – fem til sykehus

innenriks

Etterforskningen så langt tilsier at seks personer var involvert i ulykken som skjedde i Tertneskrysset i Åsane, opplyser Vest politidistrikt i en pressemelding klokken 5 mandag morgen. Politiet fikk melding om ulykken klokken 22.09 søndag.

Den omkomne i ulykken er formelt ikke identifisert, men politiet sier de har en formening om hvem dette er. På bakgrunn av dette er varsling av pårørende iverksatt. Avdøde vil bli obdusert.

Fem personer er innlagt til behandling eller til observasjon ved Haukeland universitetssjukehus.

De involverte er i aldersgruppen 17–21 år.

Store materielle skader

Søndag kveld opplyste Vest politidistrikt i en pressemelding at en eller to personer ble sett gående bort fra bilen/området. De sa på det tidspunktet at de ikke var gjort rede for og at det var usikkert om disse har vært i bilen under hendelsen.

– Det er store materielle skader på kjøretøyet, skrev politiet.

Hendelsesforløpet til ulykken er fortsatt ukjent. Det var bare én bil involvert i hendelsen. Politiet har opprettet sak på forholdet.

Teknisk etterforskning

Veien i området, krysset som knytter Ervikveien og Tertnesveien sammen, ble stengt. Vegtrafikksentralen Vest melder på Twitter klokken 5.18 at fylkesvei 267 er åpen for fri ferdsel igjen.

Ulykkesgruppen har natt til mandag vært på stedet. Det samme har politiets kriminalteknikere. Klokken 5 opplyser politiet at etatene er i ferd med å avslutte på stedet.

– Politiet arbeider nå med blant annet taktisk og teknisk etterforskning. Det er noe usikkert hvor lenge veien blir stengt på stedet, opplyste politiet søndag kveld.

To satt fastklemt

To av personene satt fastklemt i bilen da nødetatene fikk melding om ulykken, skriver Bergensavisen.

Det satt totalt tre personer i bilen da politiet kom på stedet. Vitnebeskrivelser gjør at politiet tror det kan ha vært flere i bilen. Politiet søkte søndag kveld med en hundepatrulje og drone fra brannvesenet.

– Vi har indikasjon på at det var flere enn tre personer involvert, sa innsatsleder Tordis Myrseth til BA.