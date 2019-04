Strømmetjenesten HBO var nede i Norge

innenriks

– Vi opplever dessverre tekniske utfordringer for øyeblikket, da vi har blitt invadert av Night King og hans hær. Vi beklager for ubeleiligheten, og takker for deres tålmodighet, mens vi forsøker å beseire fienden, skrev HBO på sine norskspråklige Facebook-sider mandag morgen. Ved 11-tiden var problemene løst, opplyste selskapet.

Mandag ble den første episoden i den åttende og siste sesongen av den populære HBO-serien «Game of Thrones» sluppet.

12,1 millioner så på forrige sesongs avslutning, mens 4 millioner andre strømmet episoden.

Den umåtelig populære fantasyserien «Game of Thrones», som baserer seg på George RR Martins bøker, ble første gang sendt i 2011. Den banebrytende HBO-serien er blant annet kjent for å ta stadig nye og overraskende vendinger og for at serieskaperne ikke viker tilbake for å ta livet av sentrale og populære skikkelser.

