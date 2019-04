13 evakuert etter boligbrann i Sandefjord

innenriks

Politiet fikk melding om brannen i Bugårdsgata klokken 1.29.

Brannvesenet er på stedet og har klart å slukke flammene på utsiden av bygget, men det brenner fremdeles i kjelleren.

Røykdykkere undersøkte huset. Alle beboerne er kommet til rette.

13 personer er evakuert fra boligen, skriver VG.

– Meldingen gikk ført ut på at det brant på utsiden av en bolig, men etter hvert fikk vi beskjed om at det brant opp etter veggene. Brannvesenet kom raskt til stedet, og melder at brannen er slukket, sier operasjonsleder Ole Kamben til avisen.

