Mann siktet etter funn av eksplosiver i hus på Sola

innenriks

Funnet av eksplosivene ble gjort da politiet ransaket mannens bolig mandag kveld. Politiets bombegruppe ankom boligen i 14-tiden tirsdag, og rundt seks timer senere varslet Sørvest politidistrikt på Twitter at det ville bli foretatt en kontrollert sprengning av «en ladning» i Sandnes.

– Sprengningen har sammenheng med saken vi etterforsker på Sola. Jeg kan ikke gi flere detaljer enn at det er foretatt en sprengning, og at det skjedde på militært område, sier operasjonsleder Jostein Reiestad til NTB.

Den 25 år gamle mannen er siktet for «grov ulovlig befatning med skytevåpen, ammunisjon, eksplosiver eller utgangsstoffer for eksplosiver», noe som har en øvre strafferamme på seks års fengsel.

Jourhavende jurist Tor Arvid Bruskeland ved Stavanger politistasjon vet ikke hvor store mengder eksplosiver som ble funnet i boligen, eller hvor farlig stoffet er.

Stanset med eksplosiver

Etter det NTB forstår, er siktede en slags fyrverkerientusiast som tidligere har laget noe eget fyrverkeri.

Politiet besluttet å aksjonere mot mannens bolig mandag kveld etter å ha stanset ham i en trafikkontroll i Stavanger-området. Da ble det gjort beslag av brannfarlige og potensielt eksplosive stoffer på ham. Politiadvokat Stian Eskeland bruker betegnelsen «potensielt eksplosive stoffer» om funnene som så ble gjort i boligen hans.

– Jeg vil ikke gå nærmere inn på detaljer rundt dette nå. Vi er fortsatt tidlig i etterforskningen, og det gjenstår blant annet avhør av vitner og siktede selv, sier Eskeland til NTB.

Bombegruppas arbeid tirsdag kveld tok så lang tid at et planlagt avhør av siktede ikke vil bli tatt før onsdag. Først da vil politiet bestemme seg for hvorvidt han skal framstilles for varetektsfengsling.

Uklart om straffskyld

– Min klient har en forklaring på hvorfor han har hatt disse stoffene, og den vil han gi politiet når han får mulighet til det, sier mannens forsvarer, advokat Anne Kroken, til NTB.

Hennes klient har siden pågripelsen mandag bare gitt en kort innledende forklaring, og han er så langt ikke konfrontert med siktelsen og innholdet i den. Han har derfor ikke har tatt stilling til spørsmålet om straffskyld, ifølge Kroken.

– Han sitter og venter og er klar til å gå i mer utdypende avhør med politiet. Han er innstilt på å samarbeide og vi svare på alle spørsmål som blir stilt ham, sier hun.

Den siktede 25-åringen har også tidligere vært i kontakt med politiet, men er ikke domfelt.

