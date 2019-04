En av tre tror at Jesus sto opp fra de døde

innenriks

Undersøkelsen er utført av Norstat på vegne av Vårt Land.

Spørsmålet som ble stilt var: Tror du på fortellingen om at Jesus sto opp fra de døde? Fire svaralternativer ble gitt og 14 prosent svarer at de tror Jesus døde og sto fysisk opp igjen på påskemorgen. 21 prosent svarer at de tror på fortellingen, men det skjedde ikke nødvendigvis på en fysisk måte.

26 prosent velger alternativet «en fin symbolsk fortelling om livets seier over døden, men ikke så mye mer.» Nesten fire av ti, 39 prosent, svarer at de ikke tror på oppstandelsen.

Sivert Skålvoll Urstad, sosiolog ved Universitet i Agder, er ikke overrasket over funnene.

– Det er som forventet at såpass mange tror på oppstandelsen, samtidig som også en god del som oppgir at de ikke gjør det, sier Urstad til Vårt Land.

Mens det er 43 prosent av de spurte mennene som ikke tror på oppstandelsen, gjelder det samme kun for 35 prosent av kvinnene.

– Menn er gjennomgående mer sekulære enn kvinner, men her er faktisk forskjellen mellom kjønnene mindre enn jeg hadde trodd og på mange andre spørsmål på andre spørsmål knyttet til tro og identitet, sier Urstad.

Størst tro på oppstandelsen har gruppen over 50 år. I aldersgruppen mellom 18 og 39 år svarer over halvparten at de ikke tror på oppstandelsen i det hele tatt.

(©NTB)