Hotell i Hønefoss ble evakuert etter røykutvikling

innenriks

Sørøst politidistrikt fikk melding om hendelsen klokken 23.23 tirsdag kveld.

– Røykdykkere har gått igjennom bygningen og alt fremstår som ok. Hotellet går tilbake i normal drift, skriver politiet på Twitter like over midnatt til onsdag.

Operasjonsleder Ole Kamben sa til NTB like før midnatt at ingenting tydet på at det har vært en brann i bygningen. 36 hotellgjester ble evakuert.

– Det er blitt kjent røyklukt i bygget, derfor er det utløst brannalarm, sa han.

På Twitter skriver politiet at det er ukjent hvor lukten kom fra.

(©NTB)