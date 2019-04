Equinor og partnerne med milliardinvestering i Aserbajdsjan

innenriks

Beløpet tilsvarer drøyt 50 milliarder norske kroner.

Investeringsbeslutningen kommer etter at myndighetene i Aserbajdsjan har godkjent å forlenge levetiden til feltet Azeri Chirag Gunashli (ACG) til 2049, opplyser Equinor fredag formiddag.

Den nye plattformen, som heter ACE (Azeri-Central-East), vil bli integrert i dagens infrastruktur. Den utformes for å behandle inntil 100.000 fat olje per dag, og det ventes at den vil produsere inntil 300 millioner fat i løpet av levetiden.

Equinor har en andel på 7,27 prosent i oljefeltet, og forventet produksjonsstart er i 2023.

