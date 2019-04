Over 20 grader i flere fylker

innenriks

Flere fylker opplevde langfredag årets til nå varmeste dag. Gradestokken bikket 20 grader både i Oslo, Buskerud, Østfold, Vestfold, Vest-Agder og Hordaland. Varmest ble det i Gjerpen i Telemark hvor det ble målt hele 21,9 grader.

– Med så mange steder som målte over 20 grader ser dette ut til å ha vært årets varmeste dag så langt i Sør-Norge totalt sett, sier vakthavende meteorolog Aslaug Skålevik Valved til NTB.

Allerede skjærtorsdag ble det målt over 20 grader i Østfold og årets første nordiske sommerdag var dermed et faktum.

– Mens høytrykket over Sør-Norge fortsetter over helgen, vil store deler av Vestlandet oppleve noen regndråper lørdag kveld, og søndag vil nok noen skyer henge igjen, sier Valved.

Snur i nord

Mens påskeglade nordmenn har kunnet nyte godværet i sør, har ikke været vært like godt i Nord-Norge den siste uken.

Det vil imidlertid snart endre seg, ifølge Valved.

– Påskeværet kommer litt sent i nord. Fra og med tirsdag vil det bli godt vær i både Nordland og Troms, mens det i Finnmark vil være et lavtrykk, sier hun.

Skogbrannfare og snøskredfare

Langfredag tok det fyr i gress både på Løvstakken i Bergen og på et forholdsvis stort område i Hægebostad i Vest-Agder. Brannvesenet fikk kontroll på begge brannene.

Valved understreker at den pågående skogbrannfaren i store deler av Sør- og Midt-Norge fortsetter, til tross for at det vil komme litt nedbør i Vest-Norge de neste dagene.

– Skogbrannfaren dempes kanskje litt av lavtrykket, men ikke nok til at faren avtar. Da må det nok enda litt mer nedbør til, sier Valved.

Det varme været fører også til økt snøskredfare og Norges vassdrags- og energivesen (NVE) har advart om stor snøskredfare i påskehelgen.

(©NTB)