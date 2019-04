Søreide: – Vi jobber med å få oversikt over nordmenn på Sri Lanka

innenriks

– Vi har foreløpig ingen indikasjoner på at nordmenn er rammet i angrepene, men det er en uoversiktlig situasjon. Vi kommer til å jobbe utover kvelden med å kartlegge nordmenn i området og vil bistå dersom noen har behov for det, sier utenriksministeren til NTB.

Ifølge Søreide er det om lag 400 nordmenn som har registrert seg som reisende på Sri Lanka.

– De fikk en melding fra oss i dag morges. Vi oppfordrer alle som har anledning til å ta kontakt med sine pårørende for å fortelle at de er i god behold dersom de er det, sier hun.

Hun ber folk som oppholder ser på Sri Lanka om å lytte til råd fra lokale myndigheter.

– Generelt oppfordrer vi folk til å holde seg mest mulig i ro og ikke oppsøke store folkemengder.

Så langt er over 190 personer bekreftet drept i angrepene, som rammet tre kirker og tre luksushoteller på Sri Lanka søndag. Sju personer har blitt pågrepet, opplyser landets forsvarsdepartement.

– Dette er et grusomt og feig angrep som rammer mennesker som går til påskegudstjeneste. Tankene våre går til alle som er rammet av dette på en eller annen måte, sier Søreide.

– Det er samtidig et bilde på viktigheten av å bekjempe alle former for ekstremisme og terrorisme. Uansett hvem som står bak, virker dette som et godt koordinert angrep.

