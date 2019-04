Erna Solberg: IS-mødrene må bli igjen i Syria

innenriks

Solberg åpner for å hente hjem barn av norske IS-foreldre, dersom foreldre gir samtykke.

– En naturlig konsekvens av dette vil bli å skille barn fra moren, sier statsministeren i et intervju med Aftenposten.

Politiets sikkerhetstjeneste har tidligere anslått at det er om lag 40 barn med norsk tilknytning i Syria i dag.

– I utgangspunktet er barna foreldrenes ansvar. Det er de foreldreløse som er vår prioritet. Så finnes det også andre barn. Dersom vi skal hente dem ut, trenger vi foreldrenes samtykke, sier Solberg.

Statsministeren opplyser at regjeringen også jobber for å begrense mulighetene for familiegjenforening.

– Vi ser nå på mulighetene for å holde foreldrene utenfor muligheten for familiegjenforening. Fremmedkrigere med bakgrunn fra andre land utgjør en sikkerhetsrisiko for det norske samfunnet. Men vi har en prioritet på de foreldreløse barna. Skulle vi hente ut flere, så må foreldrene samtykke, sier Solberg.

Justisminister Jøran Kallmyr (Frp) sier tirsdag ettermiddag til NRK at norske barn som eventuelt hentes hjem fra Syria, ikke vil få familiegjenforening med utenlandske foreldre.

