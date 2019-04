KrF vil hjelpe de foreldreløse IS-barna først

innenriks

– Statsministeren har i dag vært tydelig på at vi gjør det vi kan for å hjelpe hjem de ungene som er foreldreløse. KrF i regjering har stort engasjement for at ungene ikke skal lide, at de skal komme hjem, sier påtroppende KrF-leder Kjell-Ingolf Ropstad.

Under en pressekonferanse i forkant av helgens landsmøte i Stavanger, ble både Ropstad og fungerende leder Olaug Bollestad presset på spørsmålet.

Saken har splittet regjeringen, hvor KrF og Frp står på hver sin side i debatten. Tirsdag gikk statsministeren ut og sa at de vil jobbe for å hente hjem foreldreløse barn av norske foreldre.

Men det er fortsatt uavklart hva som vil skje med ungene som har foreldre som er i live.

– Vi har jobbet i regjeringen over tid for å finne løsninger for ungene. De det kan være enklest å få ut, er de foreldreløse. Alle har samme retten, men i noen situasjoner må vi se på hvem vi kan hjelpe først, sier Bollestad.

Hun påpeker at det «er mange skjær i sjøen» for å hente unger hjem fra Syria.

– Det er mange av disse ungene vi ikke har visst om. Utfordringen er først å få greie på hvor mange unger det er snakk om, og hvilke unger det er snakk om, sier Bollestad.

– Vi er opptatt av å begynne i en ende. Da vil vi først hjelpe de foreldreløse.

(©NTB)