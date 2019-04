Åtte hunder døde da gressbrann tok låve i Sarpsborg

innenriks

Meldingen om brannen i Grytedalen kom klokka 15.20 onsdag, og det ble rekvirert helikopter for å hjelpe til med slokking i skogen.

Ifølge Øst politidistrikt var det åtte hunder i bur inne i låven.

– Hundene døde i brannen. Det brenner fortsatt godt i skogen. Helikopteret er i ferd med å droppe vann på stedet, opplyste politiet noe før klokka 18.

Sannsynligvis startet brannen da et tre blåste over en høyspentledning, noe som medførte kortslutning.

Også ved Håkenbyveien i Halden var den sannsynlige årsaken til en skogbrann onsdag at et tre har falt over en høyspentledning. Ved 14.30-tiden hadde brannvesenet grei kontroll på brannen.

– Vinden er lumsk og uforutsigbar, så dette kan endre seg fort, meldte politiet.

Det anslås at rundt 50 mål har brent, og én beboer ble evakuert. Forsvaret bisto med to helikoptre i slokkingsarbeidet. Brannvesenet blir på stedet utover natta for etterslokking.

Det er stor skogbrannfare og mange skog- og lyngbranner i Sør-Norge onsdag.

