Stor skogbrann i Lyngdal er ikke under kontroll

Mellom tre og fire tusen mål skog har brent ved Lille Kvelland i Lyngdal, sier brannsjef Jon Inge Aasen til NRK.

Det har i hele natt blåst kraftig i området, og brannen har spredt seg. Aasen sier han håper de vil få kontroll over brannen i løpet av dagen.

35 brannmannskaper og 15 fra sivilforsvaret bistår i slukkearbeidet. Fra klokka 8 skal fem helikoptre bistå i slokkingen, opplyser 110-sentralen Agder.

Brannmannskaper rykket i 5-tiden ut for å sikre bebyggelsen på Lille Kvelland.

– En stund var det fare for den, men mannskapene som ble sendt ut, fikk raskt sikret bebyggelsen, sier Kay Bentsen hos 110 Agder til Fædrelandsvennen like før klokka 6.30 onsdag morgen.

Han sier at brannen nå sprer seg i retning E39, men det er foreløpig ikke fare for at veien blir stengt.

– Det er noe bebyggelse i den retningen som vi forsøker å ha kontroll på, sier Bentsen.

Det blåser kraftigere onsdag enn det gjorde tirsdag.

– Vinden har samme retning. Den kommer fra nord-nordøst. Jo mer vind, jo fortere beveger brannen seg, så det er klart det skaper visse utfordringer, sier Bentsen.

Brannen i Lyngdal brøt ut tirsdag ettermiddag. På det meste deltok 43 mannskaper fra brannvesenet, 14 fra Sivilforsvaret og to helikopter i arbeidet med å slokke skogbrannen. Ved 22-tiden avsluttet de arbeidet for natten, men brannmannskaper var i gang igjen ved soloppgang onsdag morgen.

