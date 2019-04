Giske: Står ved at jeg har gjort feil, har ting å lære

innenriks

Giske og samboer Haddy Njie stilte torsdag kveld opp i TV 2-programmet «Vårt lille land», hvor de forteller om sine opplevelser rundt metoo-varslene.

– På en måte er jeg jo sint og fortvilet over en del ting som jeg mener er urettferdig, og har vært feil. På den andre siden, så kan det fort skygge over for at jeg står ved unnskyldningen min, sier Giske til TV 2 i et forhåndspublisert utdrag fra dokumentaren.

– Jeg står ved at jeg har gjort feil, jeg står ved at jeg har ting å lære av #metoo, bevisstgjøring rundt roller og ansvar og ulikhet i maktforhold, sier han.

Konfrontert med om han forstår at det kan være vanskelig å avvise sjekking og tilnærmelser når forskjellen i alder og makt er stor, svarer Giske:

– Jeg skjønner egentlig ikke hvordan jeg ikke har sett det. At selvfølgelig tar du med deg (makt)-rollen hele tiden. Det mener jeg har vært veldig umodent, egentlig. Naivt og feil. Og når det har ført til at folk har blitt såret, så er det veldig leit, sier Giske.

– Vil ha debatt

Tidligere torsdag fremholdt Ap-politikeren at han vil ha debatt om god organisasjonskultur og medienes rolle.

– I 16 måneder har jeg ikke uttalt meg fordi debattklimaet ikke har åpnet for det. Jeg vet fortsatt ikke om rommet er der, men sa likevel ja til forespørselen fra «Vårt lille land» uten betingelser, skriver Giske på Facebook.

Han håper det blir rom for debatt om hvordan man skaper god kultur i organisasjoner og i samfunnet, samtidig som grunnleggende prinsipper i et rettssamfunn ivaretas, skriver han.

– Jeg håper også på en debatt om medienes rolle og presseetiske prinsipper. Pressens varslede gjennomgang av bruken av anonyme kilder er en viktig start.

«Invadert og omringet»

Giske framholder at han ønsker å dele erfaringer og synspunkter i en slik debatt.

– Også Haddy har valgt å dele sine tanker og refleksjoner i programmet. Vi har stått sammen i denne stormen, hun har sett alt på nært hold, sier Ap-politikeren.

Njie forklarer at hun 21. desember 2017, da saken for alvor sprakk i mediene, måtte koble ut ringeklokken i parets leilighet.

– Vi var fullstendig invadert og omringet, sier hun i dokumentaren.

Njie beskriver hvordan Giske, i løpet av de neste dagene, brøt sammen og de neste ukene ikke forlot leiligheten, fordi han ikke orket å se folk i øynene.

– Det svimlet for ham. Han ble kaldsvett, det føltes som hjertet flimret. Han klarte ikke å stå på beina.

Trakk seg

Giske trakk seg i fjor vinter som nestleder i Ap som følge av flere varsler mot ham. Varslene var knyttet til seksuell trakassering og upassende oppførsel.

Partiet konkluderte med at Giske har brutt partiets interne retningslinjer. Giske beklaget sin oppførsel, men framholdt samtidig at det var kommet «grunnløse og falske varsler». Han har avvist anklagene om seksuell trakassering.

Giske mistet plassen i Aps sentralstyre og sa fra seg vervet som finanspolitisk talsperson. Han er innvalgt på Stortinget som representant for Sør-Trøndelag.

I oktober i fjor kom Giske med et skriftlig tilsvar til partiet om varslersakene. Han ba om at saken ble gjenopptatt og behandlet på nytt av partiet. Men Ap-ledelsen skrev i et brev til Giske i februar at de har konkludert med at saken ikke blir behandlet på nytt. Dermed blir konklusjonen fra januar i fjor stående.

(©NTB)