Over 200 SAS-kanselleringer i forkant av mulig streik

innenriks

– Vi står i en situasjon hvor mange reisende er ekstra spent, og vi har gått offensivt til verks. 205 avganger er innstilt, opplyser kommunikasjonssjef Knut Morten Johansen i SAS til NTB.

Dette omfatter mange av selskapets avganger fra morgenen og fram til klokka 12. Avgangene forblir innstilt selv om det skulle bli enighet mellom partene.

Forholdsregler

På sine nettsider opplyste SAS torsdag kveld at selskapet tar forholdsregler for å «minimere konsekvensene for reisende og ansatte».

«Det betyr at et antall flyavganger vil bli kansellert 26. april inntil 12.00 for å unngå at reisende og crew ikke kommer seg hjem igjen», heter det.

– Vi ønsker å gi passasjerene en forutsigbarhet, og vi ønsker å unngå kaos ved en eventuell streik, sier Johansen.

Det er særlig avganger til reisemål med mange resterende avganger fredag som er kansellert.

Mange reiste torsdag

Kommunikasjonssjefen opplyser at mange passasjerer har benyttet seg av SAS' tilbud om å booke om billetter, en mulighet som også ble gitt til passasjerer uten dette inkludert i billetten. En del har også valgt å reise med avganger torsdag, ifølge kommunikasjonssjefen.

Bare fra Oslo lufthavn er 44 SAS-avganger innstilt mellom 6 og 12 fredag. Kun sju avganger er oppført med normal avgang.

Partene, Parat og NHO Luftfart, er samlet hos Riksmekleren i Oslo. Pilotene er samlet under paraplyen SAS Pilot Group. Gruppen omfattes av fagforeningene i Sverige og Danmark samt to fagforeninger i Norge, som er LO-foreningen Norsk Flygerforbund og pilotene som er organisert via Parat.

