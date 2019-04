Valhammer blir ny byrådsleder i Bergen

innenriks

Etter at Schjelderup torsdag meddelte at byrådet fratrer med umiddelbar virkning, har ordfører Marte Mjøs Persen (Ap) sondert blant gruppelederne for byrådspartiene Arbeiderpartiet, Kristelig Folkeparti og Venstre.

Hun har kommet til at den kandidaten som har best grunnlag for å danne nytt byråd i Bergen, er Roger Valhammer.

Helsebyråd trekker seg

– Jeg har i dag bedt byrådslederkandidat Roger Valhammer om å danne et nytt byråd i Bergen, og avventer det nye byrådets konstituering. Jeg vil samtidig benytte anledningen til å takke Harald Schjelderup for den jobben han har gjort og det gode samarbeidet vi har hatt, både mellom byrådet og bystyret og personlig som partifeller, sier ordføreren.

Inntil et nytt byråd er konstituert, vil Schjelderup fortsette som forretningsbyråd.

Schjelderup forteller på sin Facebook-sideat han gleder seg til å få litt bedre tid og til å se etter nye utfordringer utenfor politikken.

– Nå skal det avtroppende byrådet spise hvit dame med makronbunn, skriver den avtroppende byrådslederen.

Ljosland går også

Også byråd for helse og omsorg, Rebekka Ljosland (KrF), trekker seg med umiddelbar virkning. Grunnen er at hun har fått en ny jobb som samhandlingssjef på Haraldsplass diakonale sykehus, skriver Bergens Tidende.

Hun skal jobbe opp mot kommuner, andre sykehus, politikere og utdanning- og forskningsinstitusjonene, skriver Bergensavisen.

– Jeg gleder meg veldig til å bidra til å løse nye viktige helseutfordringer i årene fremover derfra, sier Ljosland.

Profilere seg

Valhammer ble valgt til Aps byrådslederkandidat i februar, og det har blitt spekulert i at Schjelderup ville gi plass til sin etterfølger for å gi ham enda bedre mulighet til å profilere seg.

Valhammer er nå byråd for skole, barnehage og idrett, og har vært medlem av Bergen bystyre siden 2011. Han har også vært leder av Ap i Bergen siden 2017 og ledet partilagets programkomité 2018–19.

(©NTB)