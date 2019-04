Dagmamma dømt til fire års fengsel for dødelig vold mot baby i 2006

innenriks

Saken ble henlagt i 2009, men gjenopptatt i 2016. Kvinnen ble frikjent da saken var oppe for Ringerike tingrett.

I 2006 var kvinnen dagmamma for en 13 måneder gammel jente, som hun ifølge dommen påførte skader. Jenta døde fire dager etter at hun ble skadd.

Lagmannsretten mener påtalemyndigheten er å bebreide for at saken ikke ble oppklart og ført for retten på et tidligere tidspunkt. Straffen ble betydelig redusert som følge av tiden som har gått.

Kvinnen er også dømt til å betale oppreisningserstatning til den ene etterlatte. Dommen ble avsagt med dissens.