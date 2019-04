587 SAS-avganger innstilt søndag – 64.000 passasjerer rammes

innenriks

– Vi beklager på det sterkeste å måtte meddele at våre kunder blir rammet av den pågående pilotstreiken som har ledet til forsinkelser og innstilte fly. På grunn av den pågående konflikten innstilles nå ytterligere avganger søndag, skriver SAS i en pressemelding.

Videre skriver de at de gjør alt de kan for å hjelpe sine reisende. «SAS jobber nå etter en løsning så kjapt som mulig for å minimere at mange kunder påvirkes», heter det.

Fredag var 673 avganger innstilt, lørdag er det meldt om 329 avganger som er innstilt.