Mann skutt og drept i Mehamn

Politiet fikk melding om hendelsen like før klokken 5.30.

Mannen ble funnet hardt skadd i et bolighus i Mehamn i Gamvik kommune i Finnmark. Det ble forsøkt gjenopplivning på stedet, men han døde kort tid etterpå.

Den døde er en 40 år gammel mann bosatt i Mehamn. Bakgrunnen for hendelsen er foreløpig ikke kjent.

– Vi etterforsker saken som et drap og har satt inn alle ressurser på å forsøke å finne eventuelle gjerningspersoner som står bak dette, sier lensmann Tarjei Leinan Mathiesen i Porsanger lensmannsdistrikt til NTB.

Politiet har iverksatt en omfattende etterforskning med tekniske og taktiske undersøkelser. Åstedet er sikret, og politiet vil iverksette kriminaltekniske undersøkelser på stedet.

En halvtime etter at politiet mottok meldingen, fikk de en annen melding om en bil som var kjørt i grøfta noen kilometer unna. To personer ble observert gående fra stedet, og politiet er nå på jakt etter de to personene.

– Vi har indikasjoner på at de som var i bilen, er involvert i dette og at de vet noe. Vi kan foreløpig ikke gå inn i detalj, men vi ønsker nå å få tak i disse personene, sier Mathiesen.

Politiet jobber med å varsle de pårørende til den døde.