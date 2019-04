Over 100.000 passasjerer rammes av nye SAS-kanselleringer

innenriks

Søndag er 64.000 passasjerer rammet av 587 innstilte SAS-avganger som følge av at rundt 1.500 piloter i flyselskapet er i streik.

På ettermiddagen meldte SAS at 667 flygninger mandag og 546 flygninger tirsdag blir kansellert som følge av streiken. Totalt vil i underkant av 110.000 passasjerer i hele Norden bli rammet av kanselleringene disse dagene.

Ifølge SAS' tall har totalt 170.000 passasjerer blitt rammet av streiken gjennom helgen.

Beklager overfor passasjerer

Informasjonssjef Knut Morten Johansen i SAS understreker søndag overfor NTB at flyselskapet jobber med full styrke for å finne alternativer for passasjerene.

– Vi har stor medlidenhet overfor passasjerene og beklager på det sterkeste, sier han.

Informasjonssjefen opplyser at 282 SAS-flygninger går som normalt søndag. Tidligere i helgen meldte flyselskapet noen passasjerer har gått glipp av reisen sin fordi de har trodd at alle SAS-avganger er kansellert.

– Undergraver SAS' fremtid

Direktør Torbjørn Lothe i NHO Luftfart, som representerer arbeidsgiversiden i konflikten med SAS-pilotene, sier til NTB at det er lite å meddele når det gjelder kontakt mellom partene.

Lothe sier konflikten må løses innen kort tid for å unngå at SAS taper så mye penger at det vil undergrave selskapets fremtid.

Danske Sydbank har regnet ut at kostnaden for streiken for SAS ligger på mellom 54 og 73 millioner norske kroner per dag.

– Hvis ikke SAS flyr disse passasjerene, vil andre konkurrenter overta og arbeidsplassene forsvinne, sier Lothe til NTB.

– Mange fridager

Et av hovedkravene til SAS-pilotene er økt forutsigbarhet i turnusen. I tillegg er lønn et tema.

– Pilotene må realitetsorientere seg. Mange andre yrkesgrupper, som for eksempel sykepleiere, jobber på ukurante tider med betydelig dårligere vilkår, sier Lothe.

Han sier videre at en pilot som jobber i den variable arbeidsgruppa, har flere fridager enn arbeidsdager med maksimalt 179 arbeidsdager i året.

– Det er over et halvt år med fridager. Vi skjønner likevel at pilotene ønsker tydeligere planer fremlagt, men så er det en gang sånn at mange nordmenn ønsker å reise med fly på ukurante tidspunkter, sier Lothe.

– Uriktig

Leder for SAS-pilotene i Parat, Jan Levi Skogvang, skriver i en mail til E24 at påstander og uttalelser fra Lothe på flere områder har vært uriktige. Skogvang viser blant annet til NHO-direktørens uttalelser om flytid og lavere produktivitet i SAS.

– SAS og NHO bør bidra til å løse konflikten og ikke fremføre uriktige påstander som bidrar til å forlenge denne konflikten, skriver han.

Skogvang har ikke besvart NTBs henvendelser søndag.

