Ropstad advarer mot statlig styring av familiene

innenriks

Ropstad, som i høst fikk med seg partiet på å gå inn i den borgerlige regjeringen i stedet for å samarbeide med de rødgrønne, har allerede varslet at partiet kan kapre velgere på å distansere seg fra venstresiden.

– Vi har nå en tydeligere retning, og da blir det også en tydeligere brodd mot opposisjonen, sier Roptstad til NTB.

Under sin landsmøtetale på Sola søndag, staket han ut en retning som tydeliggjør forskjellene.

– Det er ikke bare unge som kan kjenne på det man kaller «generasjon prestasjon», det er jammen mye «familie prestasjon» også. Noen politikere vil da svare med å flytte ansvar fra familien til det offentlige, advarte Ropstad, som lørdag ble valgt til KrF-leder.

– Dramatisk

Han fortsatte med å ramse opp eksempler på politikk som tydelig kan klistres til norsk venstreside:

– De vil at alle barn skal gå i barnehagen når de fyller ett år og at kontantstøtten skal fjernes. At foreldrepermisjonen skal deles helt likt mellom mor og far. At det skal innføres heldagsskole. At fritidsaktiviteter skal flyttes fra frivilligheten over i skolen. At skolen skal lage maten, og ikke foreldrene, sa Ropstad.

Han understrekte at forslagene kommer med gode intensjoner, men omtalte den samlede effekten av dem som «dramatisk».

– Resultatet blir at staten overtar og fellesskapene og frivilligheten forvitrer. Resultatet blir styring av familiene og ikke styrking, sa Ropstad til stor applaus fra salen.

Ropstad utelukker ikke at det vil komme flere slike angrep på venstresiden fra KrF nå som han er blitt partileder, med et tydelig mandat om pleie samarbeidet med de borgerlige regjeringspartiene.

– Mitt mål er først og fremst å løfte KrF sin politikk. Og så er det klart at motsetningene vil bli synliggjort ved at jeg synes det er dårligere politikk fra for eksempel SV og Arbeiderpartiet, sier han.

Klimakamp

Den ferske partilederen gikk på talerstolen kort tid etter at KrF vedtok en resolusjon med tiltak for at Norge skal omstilles fra olje- og gassnæring til mer klimavennlig industri.

Her vil Ropstad være tydelig.

– Vi skal ikke se våre egne barn eller barnebarn i øynene og prøve å forklare hvorfor vi ikke handlet. Vi må aldri la de måtte si at når det kom til klima, så var både mamma og pappa pingler. KrF-ere, vi skal være modige, sa Ropstad i talen.

I forkant av landsmøtet varslet 33-åringen at han skal gjøre KrFs politikk tydeligere, og at han vil markere områdene hvor forskjellen mellom det kristendemokratiske partiet og venstresiden er store.

– Jeg tror at når vi nærmer oss stortingsvalget i 2021, så vil vi se klarere alternativer. Da må vi vise de politiske sakene, som familiepolitikk, hvor det er en veldig tydelig konfliktlinje mot venstresiden. Vi ønsker valgfrihet, fleksibilitet og vil styrke familiene. De vil styre dem, sa Ropstad til NTB.

(©NTB)