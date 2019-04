Vannføring på oransje nivå etter kraftig nedbør

innenriks

– Det har regnet kraftig i hele natt, og vannet har steget mye i elver og bekker. På mange steder ligger vannføringen nå på oransje nivå, sier vakthavende hydrolog Elin Langsholt i Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) til NTB.

NVE har satt nest høyeste farenivå for flom i Telemark, Aust-Agder og i vestlige deler av Buskerud søndag. Det er i tillegg varslet gult farenivå over store deler av Sør-Norge.

Årsaken er snøsmelting etter høye temperaturer og kraftig nedbør det siste døgnet. På Lifjell i Telemark har det kommet hele 54,2 millimeter nedbør det siste døgnet, ifølge Meteorologisk institutt.

– Relativt udramatisk

– Vi fraråder folk å oppholde seg langs flomstore elver og oppfordrer til å sikre verdier mot flomvannet, sier hydrolog Erik Holmqvist i flomvarslingen.

Til tross for farevarselet har det foreløpig gått rolig for seg. Ingen av de større vassdragene har gått over sine bredder, men det er store vannmengder i sidevassdrag som Jondalselv ved Kongsberg og Austbygdeåi, som renner ut i Tinnsjøen.

– Det er ingen stengte veier eller broer. Det er en relativt udramatisk situasjon, og det er ventet at det vil kulminere utover dagen. Det verste regnet ser også ut til å være over, sier Langsholt.

Jordskredfare nedjustert

Søndag morgen nedjusterte NVE faren for jordskred fra oransje til gult i Telemark og Buskerud.

Vakthavende ved jordskredvarslingen, Graziella Devoli, opplyser overfor NTB at det ikke har kommet meldinger om større hendelser når det gjelder jordskred. Hun anbefaler likevel folk å holde seg unna bratte skråninger, samt bekker og elveløp med stor vannføring.

(©NTB)