Kurdiske myndigheter: Uaktuelt å sende barn til Norge uten mødrene

– Vi vil ikke utlevere barna alene, sier utenrikspolitisk talsmann for de kurdiske selvstyremyndighetene i Syria, Abdel Karim Omar, til NRK.

I al-Hol-leiren nordøst i Syria blir kvinner som har deltatt i terrororganisasjonen IS holdt av kurdiske myndigheter. Barna deres og foreldreløse barn er også internert i leiren, under det Røde Kors kaller uakseptable forhold.

I forrige uke sa statsminister Erna Solberg (H) at norske myndigheter vil forsøke å hente hjem foreldreløse barn fra leiren. Statsministeren sa også at barn som har foreldre som fortsatt lever, kan få hjelp til å komme tilbake til Norge, hvis mødrene samtykker og blir igjen i Syria.

– Vi vil ikke si ja til at mødrene kan komme slik situasjonen er nå. Det vil måtte være et samtykke fra mødre om at barna skal sendes til Norge, sa Solberg i Dagsnytt 18.

Men beskjeden fra de kurdiske selvstyremyndighetene er at det er uaktuelt å skille mor og barn.

– Hvis vi får en forespørsel fra norske myndigheter, vil vi utlevere de foreldreløse barna. Men barn som har foreldre, må være sammen med mødrene sine, sier Omar til NRK.

Totalt er 18 norske barn eller barn med norsk tilknytning gjort rede for i leiren al-Hol. Tre av disse har ifølge NRK mødre som fortsatt er i live.

Verken utenriksminister Ine Eriksen Søreide (H) eller statsministeren vil kommentere saken til NRK.

