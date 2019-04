Siv Jensen medgir å ha hatt «et krevende år»

innenriks

– Det er ingen tvil om at det siste året har vært krevende for partiet, og et år som har påvirket meningsmålingene, sa Siv Jensen da hun og påtroppende nestleder Sylvi Listhaug holdt pressekonferanse i forkant av Frp-landsmøtet til helga.

Frps gjennomsnitt på de nasjonale målingene i april i år var på 10,6 prosent. Ikke siden mars 2015 har partiet ligget lavere.

– Vi vet av erfaring at hardt arbeid og konsentrasjon om de politiske sakene lønner seg. Jeg håper nå at vi har lagt tiden med negative og vanskelige saker bak oss, sa Jensen.

Hun konkretiserte ikke hvilke negative saker hun siktet til, men det er på det rene at flere framtredende Frp-profiler har vært involvert i kontroversielle og muligens straffbare forhold.

Bompenger og IS

Frp-lederen sier hun tror bompenger og håndtering av barna til IS-foreldre vil bli to temaer som vil prege debattene når nærmere 500 Frp-delegater samles på et hotell på Gardermoen i helgen.

Jensen brukte anledningen til å angripe det hun mener er en umyndiggjøring og stakkarsliggjøringen av kvinnene som har dratt til IS-områder.

– Jeg synes det går en litt underlig debatt knyttet til disse IS-kvinnene, som av mange blir fremstilt som uskyldige. Det er jeg helt uenig i. Dette er kvinner som frivillig har reist fra Norge, et fritt demokrati, for å slutte seg til kalifatet som utførte alle disse bestialske handlingene, sa Jensen.

Av flere medier ble hun gjentatte ganger bedt om komme med konkrete eksempler på hvem som har omtalt IS-mødrene som ofre og uskyldige, noe Jensen ikke ville svare på.

– Det er bare å følge med i den brede samfunnsdebatten, ifølge Jensen.

Bompengeopprør

Nei til bompenger har alltid vært en av Frps fanesaker, men nå utfordres partiet av lokale bompengelister en rekke steder i landet. Jensen mener velgere som er opptatt av bompengekutt, fremdeles bør stemme på Frp.

– Det er helt i det blå for meg hva disse listene mener om andre ting. Hva annet skal disse listene gjøre? Er de for eller imot eiendomsskatt og hva skal de gjøre i eldreomsorgen. Vi har en helhetlig politikk, sa Jensen.

Hun lovet videre at Frp skal være garantisten for lavest mulige bompenger fremover.

– Jeg tror mange nå, uansett hva de stemmer på, kjenner på en smertegrense når det gjelder bompenger. Det må alle partier ta innover seg, man må ikke bare pøse på, sier Jensen.

Ønsker dobbelt straff

Påtroppende nestleder Sylvi Listhaug har ledet partiets innvandrings- og integreringsutvalg, som legger fram en delrapport under landsmøtet.

Utvalget går blant annet inn for dobbel straff for kriminalitet begått i belastede områder, dobbel straff for handlinger utført av gjengmedlemmer og firedobbel straff om gjengmedlemmet begår kriminelle handlinger i definerte straffesoner. Oslo sentrum er et av stedene de mener bør defineres slik.

– Vi skal sørge for at de som kommer inn i samfunnet vårt aksepterer de lover, regler og verdier som vårt samfunn er bygd på, sa Listhaug under pressekonferansen.

Listhaug sier eldreomsorg og kampen mot eiendomsskatt blir andre viktige tema for Frp inn mot lokalvalget til høsten. Under landsmøtet skal partiet også behandle forslag om krav til tvungen vaksinering av alle barn som skal starte i barnehage og skole, samt forslag om å skrote dagens tredeling av foreldrepermisjonen.

