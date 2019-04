Snø og sludd gir skumle veier flere steder 1. mai

innenriks

Det er sendt ut farevarsel om vanskelige kjøreforhold fordi det er ventet mye snø og sludd i Rondane, Dovrefjell og Jotunheimen sør i landet onsdag.

Også for Trollheimen, Møre og Romsdal og Trøndelag lenger nord er det utstedt farevarsel. Trafikanter i sør anbefales å bruke riktige dekk, kjøre etter forholdene og følge med på veimeldinger.

– Temperaturen vil jo synke onsdag, så da er det etter hvert ventet nedbør i form av sludd og snø. Da er det i hvert fall ikke sommerdekkføre på fjellovergangene, sier statsmeteorolog Eldbjørg Moxnes til NTB.

I Møre og Romsdal og Trøndelag anbefaler Yr også at man beregner noe ekstra tid til transport og kjøring.

– Det blir jo snø nesten ned til kyststrøkene i Møre og Romsdal og i Trøndelag, sier Moxnes.

Kulde nordfra

Årsaken er at kald luft nordfra denne uka vil trekke over Norge. Noen stedet vil det føre til et temperaturfall på opptil 15 grader.

I for eksempel Oslo, der temperaturen i noen dager har ligget på mellom 15 og 20 grader, vil man mot slutten av uka se så lave temperaturer som 5 til 10 grader.

– Generelt blir det kaldere i hele landet fra onsdag. Kaldlufta kommer nordfra, så det blir kaldest i nord først, før den trekker sørover. I Nord-Norge blir det rundt 0 grader, med noen minusgrader nattetid, sier statsmeteorologen.

Byene lenger sør kan vente seg litt varmere vær.

– Den blir litt mildere lenger sørover, men også i Bodø og nedover mot Trøndelag vil det fra i morgen og utover torsdag ikke være mer enn maksimalt fem grader på dagtid, og ned mot null nattetid.

Temperaturene vil medføre mest snø i Møre og Romsdal og Trøndelag.

– I perioder med nedbør kan man få hvit nedbør. Mest nedbør i Møre og Romsdal og Trøndelag, men også noe spredt nedbør andre steder, sier Moxnes.

– Fra Stad og sørover blir det lite nedbør på grunn av lavere temperaturer. I Bergen og på Vestlandet blir det heller ikke mer enn sju-åtte grader fra torsdag av.

Håp for pollenallergikere

Kulda kan være godt nytt for pollenallergikere, som har blitt hardt rammet av det varme vårværet den siste tida.

Moxnes sier varmen den siste tida har ført med seg stor pollenspredning. Siden det også har vært svært tørt, har mye av pollenet som har landet på bakken blitt virvlet opp i lufta på nytt.

– Nå blir det kaldere, og da bremses utviklingen av ny pollen litt. Man skal gjerne ha litt nedbør også for å få vasket pollenet ut av lufta. Dette gjelder spesielt i Oslo og på Østlandet, men lavere temperatur hjelper litt, og kanskje kan det komme en og annen byge østafjells, som vil bremse det noe, forklarer Moxnes.

