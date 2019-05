120 personer om bord på oljeplattform med kraftig røykutvikling

innenriks

– Det er meldt at det er røykutvikling, men vi vet ikke mer enn det. Vi har fartøy på vei for å undersøke situasjonen, sier talsperson Morten Ek i Equinor til NTB.

Han sier at det ikke er normal produksjon på plattformen, men at det for tiden foregår reparasjonsarbeid der. Han sier det er for tidlig å si noe om de skal starte evakuering av personene om bord.

– Det kan være snakk en brann, men det kan ennå vi ikke bekrefte. Det er i hvert fall meldt om kraftig røykutvikling. Det er blitt satt inn masse ressurser på dette og redningshelikopteret vårt er kommet fram på stedet, sier redningsleder Nils-Ole Sunde ved Hovedredningssentralen i Sør-Norge til NTB.

Politiet gjør klar evakueringsmottak i Florø.

– Vi har fått beskjed om å gjøre klart et evakueringsmottak på Florø dersom det blir aktuelt å evakuere. Vi har nå gjort klart apparatet og avventer situasjonen, sier operasjonsleder i Vest politidistrikt Morten Rebnord til NTB.

Hovedredningssentralen mottok det første varselet klokken 13.24.

(©NTB)