Hver fjerde nordmann har lite tiltro til mediene

I undersøkelsen utført av Respons Analyse på oppdrag av Nordiske Mediedager i Bergen svarer kun 13 prosent av de spurte i april at de har stor tiltro til mediene. Det er halvering siden samme undersøkelse i februar.

Samtidig svarte 26 prosent at de hadde mindre eller ingen tiltro til mediene i april, mot 18 prosent i februar. Blant menn er andelen med liten tiltro hele 29 prosent.

Ifølge Klassekampen kommer skepsisen i kjølvannet av VGs håndtering av Trond Giske og dansevideo-saken.

– Målingen i april er statistisk signifikant lavere enn alle målinger i medieundersøkelsen siden 2005. Dette styrker argumentet for at VG-saken har hatt en innvirkning på tilliten, sier medieviter og ansvarlig for undersøkelsen, Erik Knudsen ved Universitetet i Bergen.

Undersøkelsen viser også at tilliten til journalister er blitt lavere.

VGs utviklingsdirektør Ola Stenberg mener man ikke kan konkludere med at Giske-saken også har resultert i svekket tillit til mediene generelt.

– Etter så mye omtale og oppmerksomhet kan den selvfølgelig ha påvirket, men jeg tror det er veldig uklokt slik verdensbildet er akkurat nå å tro at medienes tillit ­generelt er basert på én sak, sier han.

800 personer deltok i undersøkelsen i februar, og 1.001 personer deltok i april.

