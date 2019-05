SAS-pressekonferanser utsatt i over to timer

innenriks

Det er SAS-sjef Rickard Gustafson som skal holde pressekonferanse på hovedkontoret utenfor Stockholm. Også i Norge og Danmark er det varslet pressekonferanser.

Temaet for pressetreffene er ikke kjent, men tidligere torsdag kveld har flere kilder i Norge oppgitt at partene i streiken skal ha kommet til enighet hos Riksmekleren i Oslo.

Det ble først oppgitt at pressekonferansene skulle starte klokken 20.30, men så ble det opplyst at de var utsatt til klokken 20.45. Klokken 20.50 meldte TV 2 at pressekonferansen i Stockholm var utsatt til klokken 21.10. Et par minutter etter det tidspunktet ble det opplyst at pressekonferansene var ytterligere utsatt til klokken 21.30, men klokken 22.40 var de ennå ikke kommet i gang. Ifølge svenske Aftonbladet var det da uvisst når pressekonferansen i Stockholm kommer til å starte.