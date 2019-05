Generalløytnant og tidligere etterretningssjef Kjell Grandhagen er død

innenriks

Grandhagen sovnet inn på Akershus universitetssykehus natt til fredag. Familien hans meldte om dødsfallet på Facebook.

Grandhagen hadde beinmargskreft og var åpen om kreftdiagnosen.

– Kjell hadde en betydelig omgangskrets, og det er umulig å informere alle på den måten vi, og han, helst skulle ønske. Siden han valgte å være åpen med sin sykdom til det siste, velger vi å følge opp linjen med også å dele hans bortgang, skriver familien i et åpent innlegg på Grandhagens egen profil på Facebook.

I stedet for blomster ønsker familien heller at folk støtter Blodkreftforeningen i hans navn.

Lang karriere

Etter en lang og variert karriere i Hæren i Forsvaret overtok Kjell Grandhagen som sjef for Etterretningstjenesten i 2010. Hans inntreden førte til en ny åpenhet rundt de hemmelige tjenestene. Til tross for at han et knapt år etter fikk kreftdiagnosen, fortsatte han å jobbe som sjef for Etterretningstjenesten helt til han gikk av for aldersgrensen i 2016.

Forsvarssjef Haakon Bruun-Hanssen uttrykker at han mottok budskapet om Grandhagens død med sorg.

– Kjell Grandhagen var en av våre mest markante og respekterte ledere. Jeg vil spesielt fremheve evnen han hadde til å balansere åpenhet med behovet for å skjerme sensitiv informasjon, skriver forsvarssjefen i en uttalelse til NTB.

– Et troverdig forsvar

– Med Kjell Grandhagens bortgang har vi mistet en av våre mest respekterte samfunnsdebattanter og en tydelig stemme for viktigheten av å ha et troverdig forsvar, fortsetter forsvarssjefen.

Sjef Hæren, generalmajor Odin Johannessen, sier det er med stor sorg de har mottatt dødsbudskapet og at tankene går til familien.

– Vi har i dag mistet en av Hærens mest markante og kraftfulle ledere. Grandhagen var tydelig og visjonær med et glødende engasjement for Hæren, som sto hans hjerte nær. Hans tydelige stemme for forsvarssaken vil bli dypt savnet, sier Johannessen.

– Dype spor

Også tidligere forsvarsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen (Ap) minnes Grandhagen som en tydelig hærsjef som var tydelig glad i soldatene sine.

– Kjell var svært glad i livet og ble tatt fra oss så altfor tidlig. Han var en person som satte dype spor, sier Strøm-Erichsen til Forsvarets forum.

Tidligere forsvarssjef Harald Sunde uttrykker sorg over at Forsvaret og samfunnet har tapt en intellektuell og uredd samfunnsdebattant.

– Kjell var en fremragende offiser med et stort hjerte. Han hadde stor omsorg for sine undergitte befal og soldater, og han var en familiekjær mann med stor omtanke og omsorg, sier tidligere forsvarssjef Harald Sunde.

Mange reagerte fredag med å minnes Grandhagens spesielle åpenhet selv om han forvaltet mange hemmeligheter.

– Generalløytnant Kjell Grandhagen er gått bort. Som offiser og som etterretningssjef fremsto han med kunnskap og høy integritet. I de siste årene har han vært en verdifull og tydelig stemme i den sikkerhetspolitiske debatten. Han vil bli savnet! skriver partileder Jonas Gahr Støre i Arbeiderpartiet på Twitter.

Uten smerter

Familien forteller at Grandhagen sovnet stille inn på Akershus universitetssykehus klokken 2.35 natt til fredag 3. mai. Tre dager tidligere hadde han jobbet og spilt piano for de andre på avdelingen, men onsdag kveld fikk han et illebefinnende.

– Da tiden kom for å dø, forlot han oss raskt og uten smerter, skriver de pårørende som takker de ansatte ved sykehuset.

– Den omsorgen, pleien og smertelindringen de tilbød til det siste, var uten sidestykke og bidro til å gjøre prosessen med hans bortgang god både for ham og familien, skriver familien.