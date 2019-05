Frp krever DNA-testing av Syria-barna

innenriks

– Norske myndigheter skal ikke under noen omstendigheter hjelpe eller medvirke til at IS-krigere eller IS-kvinner kommer tilbake til Norge, heter det i en resolusjon som etter alle solemerker blir vedtatt på Frps landsmøte.

Bak forslaget står ti fylkeslag – Vestfold og Telemark, Trøndelag, Viken, Oslo, Troms og Finnmark, Nordland, Vestland, Rogaland, Innlandet og Møre og Romsdal.

Krever DNA-testing

Regjeringen vil hjelpe foreldreløse barn, men bare i de tilfeller der tilhørigheten til Norge kan dokumenteres gjennom DNA, mener Frp.

– Det finnes ingen angrefrist for IS-krigere og sympatisører. Som IS-kriger eller IS-sympatisør har man valgt å støtte et terrorregime. Det valget har noen konsekvenser, og en av dem er at du ikke lenger er velkommen i Norge, lyder forslaget.

Innad i regjeringen spriker imidlertid synet på hva som skal gjøres med Syria-barna. Statsminister Erna Solberg (H) har åpnet for å hente foreldreløse barn til Norge, mens KrF at alle barn, foreldreløse eller ei, må få komme hjem. KrF mener også at Norge ikke skal skille mødre fra barna deres. Også Venstre mener at barn i Syria med norsk tilknytning må hentes hjem.

– Må miste oppholdstillatelsen

Frp krever også at IS-krigere eller IS-kvinner som har norsk oppholdstillatelse, midlertidig eller permanent, skal miste oppholdstillatelsen umiddelbart, og utvises fra Norge.

– Ingen av disse, verken voksne eller barn, skal noen gang komme tilbake til Norge, heter det i forslaget.

Justisminister Jøran Kallmyr (Frp) opplyste fredag regjeringen vil instruere Utlendingsdirektoratet (UDI) til å trekke tilbake både midlertidige og permanente oppholdstillatelser for alle med IS-tilknytning.

– Beskytte Norge

Det skal heller aldri kunne gis familiegjenforening eller oppholdstillatelse til personer som har vært tilknyttet IS, mener Frp.

– Norske myndigheter har et overordnet ansvar for å beskytte samfunnet mot farer og trusler. IS-krigere og deres støttespillere utgjør en stor sikkerhetstrussel, og Norge må derfor beskyttes mot disse, mener forslagsstillerne.

De mener IS-krigere i stedet bør straffes der forbrytelsene har skjedd, og at det må arbeides for å få på plass en internasjonal ad-hoc straffedomstol.

Felles tilnærming

– Norge bør arbeide for en felles europeisk tilnærming på problemet, heter det i resolusjonsforslaget, der det også understrekes at dersom IS-krigere og sympatisører med norsk statsborgerskap kommer til Norge på egen hånd, skal de pågripes, etterforskes og straffes.

– Dersom de kommer med barn, skal barna deres tas hånd om av barnevernet.

