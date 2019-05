Tre menn tiltalt for utpressing

innenriks

De tre mennene fra Oslo skal ha truet en mann med at de ville informere jobben og familien hans om at han skulle møte en jente som var under 16 år. Videre truet de med å legge ut opplysninger på Facebook om at han var pedofil. I tillegg truet de ifølge tiltalen med vold, dersom han ikke betalte dem en større sum penger.

Noen dager senere skal de ha truet en annen mann i Oslo med at de ville publisere bilder av ham på Facebook og/eller bruke vold mot ham, dersom han ikke betalte dem et større beløp. heter det i tiltalen.

Begge forholdene skjedde i Oslo høsten 2017.

Rettssaken startet i Oslo tingrett 6. mai. Retten har satt av tre dager til saken.

(©NTB)