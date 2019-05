Flere væpnede ransforsøk i Oslo

innenriks

Politiet fikk melding om det første ransforsøket klokken 0.34 natt til søndag.

– Vitner meldte om at to maskerte gjerningspersoner forsøkte å true til seg en bil utenfor Circle K på Storo. Vitner har også sett at håndvåpen ble vist. Vi har ikke kontroll på fornærmede der. Kort tid senere fikk vi melding om et nytt ransforsøk, denne gangen utenfor Storo senter, sier operasjonsleder Line Skott i Oslo politidistrikt til NTB.

Politiet er i kontakt med personene som ble utsatt for det siste ransforsøket. De skal være oppjaget av hendelsen, men klarte å kjøre vekk fra gjerningspersonene.

– Vi tror de to gjerningspersonene sto bak begge ransforsøkene. De ble sett løpende fra stedet. Vi søker med mange biler og hundepatruljer, sier Skott.

Politiet jobber også med overvåkingsbilder på stedet. Gjerningspersonene bar på bager og var mellom 170 og 180 centimeter høye, ifølge vitnebeskrivelser.

