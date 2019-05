Masseslagsmål i Oslo sentrum

innenriks

Politiet fikk melding om hendelsen rundt midnatt. Politiet sier de jobber med å få kontroll på situasjonen ved perrongen. Flere personer har vært aggressive mot politiet.

– Vi har ikke et konkret antall involverte, men det kan dreie seg om cirka 10–12 personer. Vi har kontroll på fem som vi ønsker å snakke med. Vi jobber med å normalisere situasjonen. Det er viktig for oss å få folk vekk fra perrongen, sier operasjonsleder Line Skott i Oslo politidistrikt til NTB like før klokken 1.

Politiet fikk melding om at minst én person lå bevisstløs, men opplyser at de ikke har funnet noen skadde.

