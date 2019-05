Frp får kritikk for vedtaket om å legge ned Medietilsynet

innenriks

Høyre kan gjerne være med på å diskutere Medietilsynets rolle og utforming.

– Men det er en diskusjon vi må bruke tid på. Det er uaktuelt å kaste om på dette i denne runden, når vi jobber med mediemeldingen, sier mediepolitisk talsperson Tage Pettersen i Høyre til Medier24.

Han sier det å overføre oppgavene til et departement og «andre tilsyn» kan utfordre prinsippet om armlengdes avstand.

– Det kan være med på å knytte politikken nærmere virkemiddelbruken, og sånn sett blir det kortere armlengdes avstand – og det er en prinsipielt feil retning å gå, ut fra vårt primærstandpunkt, sier han.

– Unødvendig og ulønnsomt

Frps landsmøte vedtok overraskende og med stort flertall at Medietilsynet bør legges ned.

– Medietilsynet er et unødvendig, ulønnsomt, subsidiert og byråkratisk tilsyn som bør legges ned, slo FpU-nestleder Andreas Brännström fast på Frps landsmøte søndag.

Han framholdt at Medietilsynets oppgaver fint kan overtas av departementet og andre tilsyn.

– Lite gjennomtenkt

Heller ikke SV mener en nedlegging er den riktige veien å gå.

Mediepolitisk talsperson Freddy André Øvstegård syns forslaget er useriøst og lite gjennomtenkt. Han mener Frp leter etter noe å kutte i, bare for å kutte,

– Det er tydelig at de ikke forstår hva Medietilsynet jobber med. Det er viktig å ha et profesjonelt fagmiljø som forvalter for eksempel produksjonstilskudd. Det er avgjørende, sier Øvstegård.

