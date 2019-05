Sofie (27) har klaget VG inn for PFU

innenriks

I klagen skriver kvinnen at hun ble brukt av VG og Fagforbundet «til fordel for et politisk spill jeg aldri ville ta del i», ifølge Dagbladet.

Den 27 år gamle kvinnen har hevdet seg feilsitert i en VG-artikkel om den såkalte dansevideoen av henne og Trond Giske (Ap), og hun har i ettertid rettet kraftig kritikk mot VGs behandling av henne.

– Mediet har skrevet et sitat jeg ikke kan stå inne for, som jeg flere ganger har prøvd å endre/fjerne, skriver hun.

Sju punkter

27-åringen klager avisa inn på sju punkter i Vær varsom-plakaten, skriver TV 2.

Pressens Faglige Utvalg (PFU) behandler klager mot pressen i presseetiske spørsmål. PFU er en selvdømmeordning opprettet av Norsk Presseforbund, som skal overvåke og fremme den etiske og faglige standard i norsk presse. Vær varsom-plakaten legges til grunn for PFUs vurderinger og uttalelser.

I slutten av mars la VG fram sin interne evaluering om dekningen, der de innrømmet en rekke feil i håndteringen av saken. Avisa har også beklaget en rekke ganger både til Giske og til Sofie.

Dansen på Bar Vulkan

VG publiserte den første saken om videoen fra Bar Vulkan 22. februar. Den seks sekunder lange videoen viste Ap-politiker Trond Giske som danset med en ung kvinne.

I VG-saken ble kvinnen sitert på at hun og venninnen dro fra utestedet etter dansingen fordi det «ble litt mye», noe hun selv mener hun aldri sa. Journalist Lars Joakim Skarvøy, som intervjuet Sofie og sto bak den mye omtalte artikkelen, har på sin side stått fast på at hun ytret dette.

Dagen etter at VG-saken ble publisert trakk Giske sitt kandidatur til arbeidsutvalget i Trøndelag Arbeiderparti, og valgkomiteen vraket Ap-politikeren fra alle verv.